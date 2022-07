Manutenção e asfaltamento avançam em Volta Redonda

Equipes da Secretaria de Infraestrutura iniciaram troca de solo no bairro São Luiz e seguem com asfaltamento na Rodovia dos Metalúrgicos

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) estão nas ruas de Volta Redonda avançando com os serviços de manutenção e troca de asfalto. O asfaltamento da Rodovia dos Metalúrgico ganhou uma nova etapa nesta terça-feira, dia 19, iniciando o trecho depois da rotatória – sentido shopping Park Sul e indo até o Mergulhão Marco Antônio dos Reis (Marquinho Tinhorão).

Além desta frente de trabalho, também foi intensificada nesta semana a troca de solo na Avenida Francisco Crisóstomos Torres, no bairro São Luiz, no trecho da subida da Candelária até a entrada do São Sebastião. Neste local, é feita a retirada do solo antigo para a colocação de um novo.

“Estamos melhorando as condições de rolamento, o que traz segurança e comodidade para os motoristas, além de melhorar muito a performance e a mobilidade de todos os sistemas modais compartilhados sobre esta rodovia pavimentada. Com isso, aos poucos estamos reconstruindo a pavimentação do município”, explicou a secretária de Infraestrutura Poliana Gama.

*Manutenção*

As equipes da secretaria realizaram manutenções nesta terça-feira (19) nos bairros: Rio das Flores, Santa Cruz e Aterrado. Este último local também recebeu ações de tapa-buracos, juntamente com o Jardim Paraíba, Caieiras e Voldac.

A SMI também retirou entulhos no Jardim Cidade do Aço, São Luiz, Três Poços, Vale Verde, Núcleo Passa Quatro, Vila Brasília, Santo Agostinho e Volta Grande. Já os bairros Padre Josimo, Rio das Flores, Ponte Alta, Laranjal, Conforto e São Cristóvão receberam serviços de roçada.

O córrego da Água Limpa e as fontes dos bairros Niterói e Vila Santa Cecília foram limpas. A limpeza das calhas do Conforto e dos esgotos da Vila Santa Cecília, Aterrado, Santa Cruz e Água Limpa também foi realizada.

“Diariamente, inclusive aos finais de semana, nossas equipes estão nas ruas trabalhando para manter a cidade limpa e organizada. Que a população também faça a sua parte e nos ajude neste trabalho. Vamos juntos fazer uma Volta Redonda cada vez mais bonita”, ressaltou a secretária. Fotos: Cris Oliveira-Secom/PMVR