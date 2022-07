Motorista de aplicativo é assaltado no bairro Retiro

Um motorista de aplicativo foi assaltado na manhã desta terça-feira (19) no bairro Retiro, em Volta Redonda. Ele foi rendido por cinco homens armados que saíram da Rua 31 de Março gritando e mandando que o condutor saísse do veículo. O carro, o Voyage KVW-9D47, foi encontrado momentos depois no bairro Vila Brasília.

Os criminosos não haviam sido localizados até o momento desta publicação. Logo após o crime, a Polícia Militar recebeu informação que o carro estava na Vila Brasília. Os agentes foram até o bairro e encontraram o Voyage na Travessa Deolindo Miguel. Em seguida, acionaram o motorista, que foi até o local com a chave reserva do automóvel e recuperou o seu bem.

Os documentos da vítima também estavam dentro do automóvel. O condutor foi levado para a delegacia para fazer o registro de recuperação do carro. (Foto: PM/Divulgação)