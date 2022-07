Aulas tiveram duração de três meses, projeto capacita gratuitamente moradoras da cidade a trabalharem na área da Construção Civil

A Prefeitura de Volta Redonda entrega nesta quinta-feira, dia 21, certificados de conclusão do projeto “Mulheres Mãos à Obra”. Aproximadamente 86 certificados serão entregues as moradoras da cidade, que participaram da segunda edição do projeto. A cerimônia está marcada às 19h no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no bairro Aterrado.

O projeto ocorre por meio da parceria entre as Secretarias de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), Ação Comunitária (SMAC) e a FEVRE (Fundação Educacional de Volta Redonda). O “Mulheres Mãos à Obra” oferece cursos gratuitos na área da Construção Civil, como Eletricista Predial; Pedreira de Acabamento e Revestimento; Pedreira Predial; Bombeira Hidráulica Predial; e Pintura Predial.

As aulas tiveram duração de três meses. A capacitação aconteceu no Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristides de Souza Moreira, no Aero Clube. Nas edições anteriores, quase 200 alunas se formaram, algumas inclusive já estão empregadas na profissão.

A secretária de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Maria da Glória Borges Amorim, destacou que através deste projeto as mulheres estão ocupando um espaço, anteriormente ocupado quase que exclusivamente pelo público masculino.

“Este era um mercado quase que absolutamente masculino e estas mulheres estão começando a mudar isso. O projeto também possibilita que as moradoras tenham uma renda econômica, garantindo mais autonomia às mulheres”, disse.