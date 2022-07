A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta ao Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (BOPE-PMERJ) e à Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (CORE-PCERJ), apreendeu, na manhã desta quarta-feira (20), em Seropédica, aproximadamente meia tonelada de maconha que seguia escondida em um veículo que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra.

A apreensão ocorreu em frente à Unidade Operacional Policial (UOP) da Polícia Rodoviária Federal em Seropédica, no km 207 da BR-116. Segundo informações, a droga teria como origem o estado do Paraná e estaria sendo levada para o bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio.

Quatro indivíduos que seguiam em três veículos, uma caminhonete transportando o ilícito e outros dois veículos atuando como batedores, foram presos. Segundo os detidos, eles receberiam cerca de três mil reais pelo transporte da droga.

Após a apreensão, foi ainda possível verificar que a caminhonete utilizada para transporte era clonada.

Os detidos, veículos e ilícito foram encaminhados à polícia judiciária.