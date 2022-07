O corpo de um homem foi encontrado no fim da manhã desta quarta-feira (20) no bairro Vila Velha, em Rio Claro. A vítima, de 29 anos, foi encontrada morta na Rua Presidente Vargas.

O homem foi identificado como Ray Willyam de Carvalho Nunes Mendonça. O corpo de Ray estava em uma área de mata do bairro. No momento desta publicação, não havia informações se o corpo está com marcas de violência.

A Polícia Militar está no local e isolou a área para o trabalho da perícia da Polícia Civil.