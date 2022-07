“Uma satisfação extrema”. É com esse sentimento que o game designer Lucas de Oliveira Moscon Puntel, de 28 anos, celebra o seu primeiro projeto desenvolvido na empresa Kokku: o Samsung Space Tycoon. Nascido em Volta Redonda, Lucas atualmente mora em São Paulo e foi um dos 32 funcionários da empresa a desenvolver o jogo, elogiado pela crítica e que já conta com um público de milhares de fãs e jogadores por todo o mundo.

“Poder entregar um projeto que esteve tantos meses sendo desenvolvido em segredo e finalmente ver que ele está sendo jogado por milhares de pessoas ao mesmo tempo é de uma extrema satisfação”, destacou Lucas. O game é um metaverso criado no Roblox (uma plataforma de jogos), no qual os jogadores administram um laboratório que faz produtos Samsung. Lucas foi o lead designer do projeto.

Lançado no último dia 11, a propaganda do game tem sido amplamente exibida em diversos centros comerciais de todo o mundo, dentre eles um dos principais, a Times Square, em Nova York (EUA). “Estamos acompanhando a reação de jogadores através do Twitter, Twitch e Youtube, houveram muitos elogios, mas também críticas. Em geral, a reação de pessoas ao redor do mundo tem sido maravilhosa para nós podermos entender o que deu certo e o que precisa ser melhorado em futuros projetos”, enfatizou.

Formado em design gráfico pela FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), em São Paulo, e em game design pela Full Sail University, em Orlando (EUA), Lucas esclarece que a área de desenvolvimento de jogos não é um ramo mais tão distante da realidade dos brasileiros. “É um campo que cresce muito todo ano e se mostra cada vez mais promissor. Um mercado que demanda profissionais de várias esferas diferentes, muitas das pessoas que hoje trabalham com jogos no Brasil, migraram de outras áreas mais convencionais como arquitetura, engenharia e até magistério. Conforme o mercado cresce, a demanda de profissionais cresce junto e eu acredito que este seja o momento perfeito para seguir o mesmo caminho que eu escolhi”, concluiu. Para jogar o Samsung Space Tycoon é simples: basta procurar pelo jogo no site do Roblox.