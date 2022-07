O Jornalista Vicente Melo é um dos grandes nomes da cultura de Volta Redonda e também da região, dado o alcance de seu trabalho. Entre tantos trabalhos, foi Presidente do GACEMSS, editor de revistas culturais, apoiador incondicional dos movimentos culturais, foi, por diversas vezes membro do Conselho Municipal de Cultura.

Assumiu a presidência da AVL em dezembro de 2019. Suas últimas ações a frente da AVL incluía articulação para interação da academia com projetos sociais de leitura e escrita. sua partida causou grande comoção.

A Poeart Editora, juntamente com a família do escritor, lança o livro “Vicente Melo – vida dedicada à cultura” . O livro reúne biografia, obras literárias , fotos e relatos de atores culturais da cidade.

O lançamento será no dia 19 de julho de 2022 (data de seu aniversário), de 18h30 ás 20h na Bibilioteca Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

HOMENAGENS DA AVL AO PRESIDENTE VICENTE MELO

No dia 14 de outubro de 2021, em Assembleia Extraordinária realizada de forma remota, a AVL aprovou várias propostas de homenagem ao Presidente Vicente Melo, que faleceu em 31 de julho.

O acervo da Biblioteca da AVL passa a ser denominado de “Acervo jornalista Vicente Melo”, em homenagem a toda contribuição à Cultura da cidade dada por Melo, pelo incentivo a leitura e o conhecimento.

Melo, que ocupava a cadeira 20, cujo patrono é o poeta José Luiz de Oliveira, foi aclamado como patrono da cadeira 37, criada na reforma estatutária de 2018 e ainda não ocupada.

Além destas homenagens, a AVL irá publicar um E-book reunindo textos de Vicente que foram publicados em antologias e no site. Essa ação visa oportunizar aos leitores o contato com a rica poesia, ficção e crônica do grande jornalista. O livro será lançado em 2022.