Policiais civis da Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) de posse de um mandado de prisão expedido Justiça, prenderam na noite de terça-feira, dia 19, um homem, de 32 anos, suspeito de estupro da ex-enteada, de 8 anos, no Centro de Angra dos Reis.

Segundo a delegada Paula Loureiro, as investigações tiveram início em maio deste ano, depois de uma denúncia da mãe da criança. De acordo com a mãe, os abusos teriam ocorrido quando o ex-padrasto ficava sozinho com a criança.

A delegada disse que a mãe, após descobrir os abusos, deixou a cidade e foi morar em Bangu, no Rio de Janeiro. A delegada disse que outros crimes foram cometidos pelo acusado, contra outra criança, de 11 anos, vizinha dele.

O acusado, segundo a delegada, teria filmado a menina com a ex-enteada, dormindo com roupas íntimas. Ele teria acariciado as partes íntimas das menores enquanto se masturbava. Alguns vídeos foram encontrados com o acusado filmando as partes íntimas em bancos e supermercados.

Indiciado por estupro de vulnerável, o preso foi encaminhado ainda nesta quarta-feira à cadeia pública de Volta Redonda.