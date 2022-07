Policiais militares apreenderam na tarde de terça-feira, por volta das 15h35min, depois de uma denúncia anônima, várias drogas numa residência do bairro Freiras Soares, em Porto Real.

Os agentes foram até a residência e avistaram no segundo andar, um jovem que ao perceber que se tratava da polícia entrou na casa e fez uma ligação para a sua mãe, de 35 anos.

A mãe do suspeito ao chegar em casa franqueou a entrada dos agentes. Em cima da cômoda do quarto do jovem, foi encontrado um triturador de fumo e um cigarro aparentando ser maconha, nada mais sendo encontrado.

Fora da residência, os agentes encontraram dentro de um buraco feito no muro quatro dolas de erva seca. No quintal, os agentes perceberam algumas notas de R$2,00 espalhadas no chão do quintal.

No quintal, havia também uma sacola plástica contendo 32 pinos de pó branco de cocaína, 10 tabletes de erva prensada aparentando ser maconha e a quantia em dinheiro de R$ 135,00 reais.

Todos foram levados para a Delegacia de Polícia, onde o suspeito ficou preso. A mãe e a tia foram como testemunhas e foram liberadas logo em seguida.