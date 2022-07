A prefeitura de Volta Redonda conseguiu derrubar a liminar que obrigava idosos, de 60 a 64 anos, a pagar passagem de ônibus no município.

A decisão veio na noite desta quarta-feira, dia 20, depois do município ter entrado com um recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, contra a decisão liminar obtida pelo sindicato das empresas de ônibus em primeira instância.