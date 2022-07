Um homem, suspeito de participar do assassinato da jovem Sthefany Laura Teles, de 26 anos, no último dia 9, foi preso nesta quarta-feira (20) em Volta Redonda. O bairro onde ocorreu a prisão não foi informado, mas o suspeito foi encontrado em casa de familiares e, contra ele, havia mandado de prisão pelo crime.

Segundo a Polícia Civil, além do suspeito preso, outros dois homens e uma mulher teriam participado do assassinato. Moradora do Açude, Stephany foi sequestrada, torturada e morta com quatro tiros de calibre 9 milímetros, com o corpo sendo encontrado na Rodovia do Contorno, no mesmo momento em que a família fazia registro de desaparecimento da jovem na Deam.

De acordo com a Polícia Civil, o carro utilizado no crime, um GM Corsa Wind azul, seria do suspeito preso. O rapaz cumpre pena em regime semiaberto por tráfico de drogas e estava sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica.

A Polícia Civil informou que foi solicitado ao juízo o histórico de localização do suspeito e foi confirmado que ele esteve no local do sequestro de Stephany no horário do registro, assim como no lugar onde o corpo de Stephany foi encontrado. Diante das provas, os agentes expediram um mandado contra o suspeito. Ele irá responder por homicídio triplamente qualificado.

Os outros suspeitos do crime ainda não foram encontrados. (Informa Cidade)