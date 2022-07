Partida será nesta quinta-feira, dia 21, às 14h45, no estádio Correão

Campeão da Taça Santos Dumont, o Volta Redonda pode garantir o primeiro lugar da classificação geral do Campeonato Carioca A2. Caso vença a Cabofriense nesta quinta-feira, dia 21, às 14h45, no Correão, o Esquadrão de Aço chegará aos 25 pontos, abrindo cinco pontos de vantagem para o segundo colocado, faltando apenas mais uma rodada para encerrar a Taça Corcovado. Com os três pontos, o Voltaço também assume a liderança do grupo B.

Autor do primeiro gol na virada tricolor diante do Manaus-AM na segunda-feira (18), o capitão Bruno Barra destaca a importância de alcançar mais um passo na busca pelo acesso.

– Vamos entrar em campo com o pensamento de jogar uma decisão, porque a vitória nos garante a primeira colocação no geral, além da liderança do grupo. Sabemos que iremos pegar uma Cabofriense de muita qualidade e que quer os três pontos para entrar no G2, porém, com muita inteligência e garra, acredito que temos tudo para conquistar este importante resultado positivo – destacou o volante tricolor, que ainda falou sobre o gol e a vitória diante do Manaus.

– Foi uma grande partida da nossa equipe. Mesmo saindo atrás no placar, não desistimos e lutamos até o final pelo resultado positivo. Todo o grupo está de parabéns e isso mostra que estamos fortes na briga pela classificação. Sabemos que não será fácil, mas seguiremos trabalhando muito para nesta reta final nos garantirmos no G8 e continuarmos em busca desde tão sonhado acesso à Série B – afirmou.

Campeonato Carioca sub-20

Pelo primeiro jogo da final da Taça Rio sub-20, o Volta Redonda foi derrotado por 3 a 1 pelo Flamengo, em partida disputada na tarde desta quarta-feira, dia 20, na Gávea. Gregório marcou o gol do Voltaço. Petterson, Mateusão e André Luiz marcaram para os donos da casa.

O jogo de volta será na próxima quarta-feira, dia 27, às 14h45, no estádio Raulino de Oliveira.