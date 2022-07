“Confiante”. Esse é o sentimento que o sósia oficial do atacante Everton Cebolinha demonstra horas antes da estreia de uma das maiores e mais caras contratações da história do Flamengo. Morador do Belmonte, em Volta Redonda, Elielton Moreira Soares têm 36 anos e nunca esteve tão badalado quanto atualmente. A semelhança de Elielton com Cebolinha é nítida e foi por conta disso que os outros sósias o “elegeram” como o sósia oficial da nova contratação do Mais Querido.

O cabelo, olhar e porte físico de Elielton impressionam quando comparados aos de Everton. Segundo ele, tudo começou após um conhecido mandar uma foto ao perfil do sósia oficial do Vitinho no Instagram. “Os outros sósias fizeram uma seletiva com milhares de candidatos e acabaram me escolhendo. Na hora pensei que era mentira, mas logo em seguida o sósia oficial do Gabigol me ligou e me chamou para fazer parte do time de sósias. Fiquei muito feliz”, disse.

De acordo com Elielton, as gravações para os vídeos postados nas redes sociais ocorrem na casa do Gabigol da Torcida, em Campo Grande, no Rio. Segundo ele, a recepção dos outros sósias foi extremamente positiva. “Fui muito bem recebido. Parecia que já me conheciam há anos”, contou. Várias gravações já foram feitas e estão publicadas em vídeos espalhados pelas redes. A última foi gravada há três dias para o Globo Esporte, da Rede Globo.

– As gravações são sempre planejadas pelo Gabigol da Torcida -, revelou. De acordo com Elielton, o Flamengo sempre que pode ajuda com ingressos, mas não há um patrocínio fixo do clube com os sósias. “O nosso cachê é gerado por meio de eventos que nós mesmos participamos -, informou. Desempregado, atualmente Elielton participa apenas de eventos como sósia de Cebolinha. “As coisas estão indo muito bem e tenho fé que irão melhorar, até porque está tudo ainda no início”, acredita.

Elielton ainda não conheceu Cebolinha pessoalmente, mas já sabe que quando acontecer será um dia “muito especial”. “Sou muito fã do Everton. Acredito que hoje ele vai estrear com gols e vai fazer a torcida muito feliz”, ressaltou. Casado e pai de Nicolly, de 12 anos, Miguel, de 7 e Allana de 3, Elielton diz que a paixão por futebol vem desde criança. “Joguei profissionalmente dos 23 até os 35 anos. E foi no Pérolas Negras que um companheiro de time notou pela primeira vez a minha semelhança com o Cebolinha”, concluiu.

O jogo que marca a estreia de Cebolinha acontece nesta quarta-feira (20), contra o Juventude, às 20h30, horário local, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 18ª rodada do Brasileirão. O atacante viajou com o restante do elenco e existe a chance até mesmo que seja escalado como titular pelo técnico Dorival Júnior. Provável time titular do Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro (Everton Cebolinha). (Fotos: Arquivo Pessoal)