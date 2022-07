Reinaldo Frez entre Genivaldo Silva e Thiago Campbell – Foto: BMFC (divulgação)

Na tarde desta quinta-feira (21/7), o presidente do Barra Mansa Futebol Clube Genivaldo Silva e o vice de futebol Thiago Campbell estiveram reunidos junto ao Reinaldo Frez, presidente do Santa Cruz Futebol Clube, quando firmaram parcerias, assim como o avanço junto à agente CBF Amanda Villas. O Leão do Sul segue em mais uma etapa de suas prioridades internas da diretoria.

Thiago Campbell falou sobre a importância dessa parceria

“Estamos em um processo de construir relações, onde a ambição por aquilo que queremos chegar se faz necessário construir através de diálogo, relação e sabedoria.”

O Barra Mansa estreia no Campeonato Carioca (Série B2) de profissionais no dia 11 de setembro, às 15h, contra a equipe do Carapebus. A partida já está confirmada pelo site da FERJ para ser realizada no Estádio Leão do Sul, que já se encontra com todos os laudos técnicos necessários.

Por Diogo de Oliveira Paula/Blogo do Barra Mansa FC