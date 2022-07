O deputado busca a aprovação de iniciativas para que os direitos da categoria sejam ampliados

O deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve no início da semana na FAAPERJ (Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Rio de Janeiro) para uma reunião com a presidente da entidade, Yedda Gaspar. A defasagem salarial da categoria foi a principal pauta. O ativista digital e pré-candidato a deputado estadual, Felipe Brito, também participou do encontro.

Para Furtado, a disparidade no índice de reajuste anual é o fator responsável pela redução do poder de compra de milhares de beneficiários do INSS.

– O valor do aumento repassado aos aposentados e pensionistas deve ser baseado nos custos de vida desse público, para que o poder de compra não seja drasticamente reduzido. Houve quem contribuiu para receber cinco salários mínimos e hoje recebe pouco mais de um. Precisamos garantir que o reajuste seja promovido de forma justa. Quem tanto já trabalhou e fez pelo desenvolvimento do nosso país, deve ter o direito de envelhecer de maneira digna – destacou.

Durante a reunião, o parlamentar também falou sobre a luta para a aprovação do 14° salário e as dificuldades enfrentadas para que o abono extra seja concedido a aposentados e pensionistas.

– As tentativas de negociação na Câmara Federal não foram ainda positivas, infelizmente. Mas não vamos desistir. O trabalho continua mais forte do que nunca. Como uma alternativa, apresentei paralelamente o projeto do pagamento em dobro, que permite a antecipação do valor referente a uma renda mensal no mês de janeiro, e sua restituição em 11 parcelas. É uma iniciativa abrangente, que favorecerá segurados do INSS, servidores públicos federais, beneficiários do BPC/LOAS e de programas sociais – explicou.

O deputado defende a criação de uma bancada específica, na Câmara Federal, para tratar de assuntos referentes a aposentados e pensionistas. Ele afirmou que se trata de uma ideia do advogado tributarista Sandro Gonçalves, pré-candidato a deputado federal por Minais Gerais, fundamental para que as categorias contem com uma equipe de parlamentares que se dedique ao planejamento de ações e apresentação de propostas direcionadas à garantia e ampliação de direitos.

Yedda Gaspar, presidente da FAAPERJ, ressaltou a importância de incentivar a criação e fortalecimento das associações de aposentados e pensionistas, como um canal para que a categoria busque apoio e orientação. Furtado citou a AAP-VR (Associação de Aposentados e Pensionistas) de Volta Redonda como um modelo para todo o país.

– É necessário reconhecer e valorizar as ações desenvolvidas pela AAP-VR, brilhantemente coordenado pelo presidente Ubirajara Vaz, como um exemplo a ser seguido. É necessário ter a consciência de que a união traz ótimos frutos. Apoiando o surgimento de novas associações nos municípios de cada estado, a representatividade de aposentados e pensionistas será potencializada e sua voz ecoará mais alto em todo o Brasil. Se Deus quiser, e com muito trabalho, faremos história – concluiu o deputado.