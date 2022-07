Jovens de Volta Redonda participam da Glocal Experience

Evento reuniu arte, cultura, tecnologia e conteúdo na última semana no Rio de Janeiro

Cerca de 60 jovens de Volta Redonda participaram da Glocal Experience, que aconteceu na semana passada na Marina da Glória, Rio de Janeiro. O grupo viajou por uma parceria entre a Secretaria de Juventude do Rio de Janeiro e a Coordenadoria Municipal da Juventude de Volta Redonda (CoordJuv), com apoio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

Os jovens, que têm entre 15 e 17 anos, fazem parte da rede municipal de atendimento que inclui o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), FBG (Fundação Beatriz Gama) e DPB (Departamento de Proteção Básica) e de projetos sociais da cidade como Garoto Cidadão da Fundação CSN e coletivos de juventude.

“Numa atividade construída a muitas mãos, com o convite da Secretaria Especial da Juventude Carioca do Observatório Internacional da Juventude, com todo suporte e auxílio municipal da Smac e também da Fundação CSN, os jovens tiveram a experiência de participar de discussões e troca de conhecimento sobre os desafios do desenvolvimento sustentável”, afirmou a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez.

A programação da Glocal Experience inclui intervenções artísticas e culturais, música, cinema, gastronomia, interatividade e espaço para diálogos e debates com personalidades do setor e o público em geral. “Nossos jovens, além de participarem de um evento muito interativo, puderam fazer parte das salas de discussões e dialogar, por exemplo, com o ator Douglas Silva, que participou da última edição do programa Big Brother Brasil”, comentou Larissa.

“Buscar a participação da nossa juventude voltarredondense em espaços como esse na capital é o papel da articulação da Coordjuv junto outras secretarias municipais”, concluiu a coordenadora da Juventude. Secom/PMVR com fotos de divulgação