Polícia Militar prende suspeito do assassinato de homem, em Vassouras

A Polícia Militar prendeu, na quarta-feira (20), um homem de 40 anos que, segundo a Polícia Militar, confessou ter matado, de madrugada, Antônio Carlos Ribeiro, de 58 anos, em Vassouras. O corpo da vítima foi encontrado próximo a uma pedreira às margens da RJ-115, que liga a cidade à Valença.

O crime começou a ser desvendado depois que o carro de Antônio foi encontrado abandonado no Centro da cidade. Policiais militares passaram a buscar informações a respeito da vítima e descobriram que, na noite anterior, Antônio tinha sido visto com dois homens em um bar também no Centro.

Eles identificaram um deles, morador de Vassouras, de 46 anos, que confirmou ter estado com a vítima e o suspeito. Também contou que os três saíram do bar no carro de Antônio, mas que desembarcou ainda no Centro, próximo da agência da Caixa Econômica Federal. Ele consta na ocorrência como testemuinha.

O suspeito foi localizado no distrito de Barão de Juparanã, em Valença, onde mora. Depois que ele confessou o homicídio, o corpo de Antônio foi encontrado. Ele contou ainda que, após cometer o crime, deixou o local no carro da vítima, que abandonou no Centro.