Polícia Militar prende suspeitos de estelionato, em Barra do Piraí

Policiais militares foram acionados no início da tarde desta quinta-feira, por volta das13h30min, para verificar uma denúncia feita por um proprietário de uma loteria que localizada na Rua Benjamin Guimarães, no Centro, de Valença (RJ).

Segundo o dono do estabelecimento comercial, um homem e duas mulheres teriam aplicado um golpe em sua loteria. Segundo a ocorrência, ocorreu um saque no valor de R$ 2.000,00. A placa do veículo Honda Civic (preto) foi passada aos policiais que passaram a monitorar os acessos à cidade.

Os agentes interceptaram o carro Honda Civic na RJ-145, no bairro Belvedere, em Barra do Piraí. Durante revista no interior do veículo os agentes apreenderam quatro aparelhos celulares, uma leitora de cartões (Stone), diversos comprovantes de depósitos e R$ 667,00.

Todos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, de Valença, onde os três ficaram presos.