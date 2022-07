“Mais uma vez, o prefeito Antônio Francisco Neto agiu para garantir os direitos dos idosos e ficamos muito felizes com isso. O recurso da Prefeitura no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que derrubou a liminar conseguida pelas empresas de ônibus para cobrar passagens às pessoas de 60 a 65 anos beneficia milhares de idosos do nosso município”.

A afirmação é do presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda e foi feita logo após saber da decisão tomada pelo desembargador Augusto Alves Moreira Júnior. Uborajara Vaz lembrou que os idosos já sofrem com uma inflação maior, com remédios continuados e outros itens, e que voltar a pagar passagens nos ônibus prejudicaria ainda mais a qualidade de vida dessas pessoas.

“O Estatuto do Idoso determina a idade de 60 anos para a pessoa ser considerada idosa, mas deixa a cada município legislar sobre as passagens de ônibus para os que ainda não completaram 65 anos. Essa lei da gratuidade das passagens para os dessa idade já existe em Volta Redonda há muitos anos. Além disso, o prefeito Neto afirmou que o preço das passagens já leva em conta a gratuidade. O prefeito, portanto, está de parabéns”, completa Ubirajara Vaz.