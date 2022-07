A meta é chegar a 700 novos equipamentos, além de reativar as antigas que não estavam em funcionamento

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), instalou mais de 300 novas câmeras de monitoramento nos últimos três meses. A meta é que, ao todo, 700 novos equipamentos sejam instalados por toda a cidade, além de reativar cerca de 300 antigos que não estavam em funcionamento. As instalações fazem parte do projeto “Cidade Monitorada”, que teve início em abril deste ano, com as primeiras 100 câmeras que foram ligadas na Vila Santa Cecília e na Avenida Amaral Peixoto.

Nesta semana, mais três bairros receberam os equipamentos. Água Limpa, na Rua Felipe dos Santos, Parque do Contorno, no acesso ao bairro, e na Vila Americana, na Rua Argentina e na Radial Leste.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que a prioridade é instalar as câmeras nos centros comerciais da cidade, levando em conta a viabilidade, a análise criminal e o interesse público.

“A intenção é ter as câmeras como uma ferramenta para agir preventivamente, inibindo ações criminosas. Além disso, também disponibilizamos as imagens para os órgãos de investigação, ajudando a solucionar crimes. Esta integração, aliada com a participação da sociedade, é fundamental para a eficácia e eficiência da segurança pública”, destacou o secretário.

Integração

Todas as câmeras de segurança instaladas pela cidade estão integradas ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). Além disso, cerca de 100 equipamentos também fornecem imagens ao programa estadual Segurança Presente, que tem base na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.

Vale ressaltar que Volta Redonda já conta com o sistema de monitoramento Sentry, com as câmeras de leitura inteligente conhecidas por OCR (optical character recognition), que permitem fazer a leitura de placas. Este sistema é integrado ao banco de dados do Ministério da Justiça, permitindo detectar se o veículo tem registro de roubo/furto ou se o proprietário responde a algum processo ilícito. Foto: Divulgação PMVR