O médico veterinário, Dr. Victor Hugo Pacheco e sua esposa, Jussara, estão realizando evento para tentar arrecadar recursos para o tratamento de seu filho, João Lucca, um bebê, de apenas um ano de idade, diagnosticado com neuroblastoma em estágio V, aos três meses de idade.

Amigos estão colaborando através de uma “vaquinha”, para um tratamento nos Estados Unidos. O bebê está internado no Hospital da Unimed, mas não está fazendo o tratamento. Ele segue internado no hospital com analgesia para se recuperar do peso que perdeu devido a infecção hospitalar que contraiu.

Nos EUA, cada aplicação da droga custa cerca de US$ 15 mil (R$ 55 mil). O tratamento combinado com outras drogas pode custar US$ 500 mil ao ano (R$ 1,8 milhão).

No domingo, dia 28, será realizado o evento “União Solidária, Juntos pelo João Lucca”, no Espaço de Eventos do Centro Social no distrito de Amparo, em Barra Mansa. No local será realizado um bingo no valor de R$ 10,00. O vencedor vai levar uma bicicleta.

Telefones de contato:

981548095 (Luiza)

981067753 (Beth)

988562671 (Camili)