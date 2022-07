Um corpo, de sexo ainda não confirmado, foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira, às margens de uma ilhota, no Rio Paraíba do Sul, no núcleo Colorado , em Três Poços, em Volta Redonda. O Corpo de Bombeiros foi acionado e já está no local.

O corpo será removido e levado pelo rabecão dos bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços. A Polícia Militar também está no local e já havia acionado a perícia.