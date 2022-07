Cirurgias de catarata foram retomadas nesta semana por meio do Revi-VER. Somente no ano passado, mais de 5 mil pessoas foram operadas

Promover o bem-estar e a chance de viver melhor. Esses são os princípios do projeto Revi-VER, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que está de volta com a realização de cirurgias de catarata em Volta Redonda. Nesta nova etapa, a prefeitura está fazendo mais 800 operações. Somente no ano passado, mais de 5 mil pessoas foram beneficiadas pelo programa que oferece cirurgia e acompanhamento.

Os procedimentos acontecem em um centro cirúrgico oftalmológico móvel instalado na Ilha São João. A operação dura em média 15 minutos.

Quem estava na fila de espera e conseguiu ser operada nesta semana foi a moradora do bairro Vila Mury, Célia Maria da Silva Terra, de 62 anos. “Foi muito emocionante. Graças a Deus deu tudo certo. Tenho nem como agradecer, e o povo está muito feliz mesmo. Valeu, Neto pela iniciativa. Show de bola”, elogiou.

Para a operação, o aposentado Valter Alves Pereira, de 69 anos, foi acompanhado pela filha Suellem. Ele falou sobre a ansiedade antes do procedimento. “Estava nervoso, mas pela espera. Mas foi ótimo, quase em lugar nenhum tem isso”, disse Valter, que é morador do bairro 249.

“A operação é muito rápida. Acho que o prefeito fez um ótimo serviço para a população”, elogiou Suellem.

Sofrendo com catarata há pelo menos três anos, Ilza Waldyr do Nascimento, de 71 anos, não conseguia sair à noite. Após sair do centro cirúrgico, o sentimento da moradora do bairro Nossa Senhora das Graças era de esperança.

“Espero que eu fique bem melhor e agora ninguém vai me segurar. A iniciativa das cirurgias é uma ótima ideia que tiveram. O prefeito está de parabéns”, elogiou.

A visão embaçada atrapalhava o Cícero Pereira dos Santos até mesmo no trabalho. Ele aprovou a ação da prefeitura. “Creio que com este projeto muita gente será beneficiada”, afirmou.

Projeto Revi-VER: novos atendimentos e fila de espera

O projeto Revi-VER é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Em menos de dois anos, mais de 5 mil cirurgias foram feitas. Os pacientes atendidos estavam na fila de espera pelo procedimento há alguns anos e antes da cirurgia foram submetidos a exames pré-operatórios, como o de biometria óptica – utilizado para o cálculo preciso das lentes intraoculares a serem implantadas. Todos os procedimentos, como exames pré-operatórios e acompanhamento pós-cirurgia, ocorrem pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“São cinco mil pessoas que voltaram a enxergar graças ao projeto Revi-VER, que agora é um programa permanente da prefeitura. Se você tem necessidade de fazer cirurgia de catarata ou conhece alguém, procure um posto de saúde para realizar a inscrição”, orientou o vice-prefeito Sebastião Faria.

Podem se inscrever no programa Revi-VER qualquer morador de Volta Redonda que já tenha sido diagnosticado com catarata. A pessoa ou familiar deve procurar o DIPA (Departamento de Informação, Programação e Avaliação), que fica na sede da Secretaria de Saúde, no antigo hospital Santa Margarida, no bairro Niterói. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas. É necessário levar o Cartão SUS ou CPF e documento com foto do paciente.

As pessoas que já fizeram cadastro para cirurgia de catarata não precisam ir ao DIPA para renovar a solicitação. Todos que estão na fila de espera serão convocados para fazer o procedimento, através de comunicação oficial da Secretaria de Saúde. Eles devem acontecer ao longo dos próximos meses.

A Prefeitura de Vota Redonda também alerta que não há orientação para que as pessoas procurem atendimento diretamente na Ilha São João.

Fotos: Geraldo Gonçalves/PMVR