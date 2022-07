Um motociclista, de 49 anos, um policial militar, morreu ao colidir frontalmente contra uma ambulância no km 264, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), pista sentido Volta Redonda, no distrito de Dorândia, em Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o trânsito fluiu pelo acostamento. O trânsito ficou congestionado. Ocupantes da ambulância não ficaram feridos.

O policial militar, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A PRF está aguardando a perícia no local. Após a perícia o corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.

SARGENTO

Gustavo Machado. Ele estava lotado no 10º BPM (Barra do Piraí). Ele estava se deslocando para o trabalho quando bateu de frente com o veículo de emergência. Ele era morador de Volta Redonda. Fotos e vídeo: PRF