Polícia Militar apreende suspeitos com drogas no bairro Cambota

Policiais militares do 10º BPM estavam em patrulhamento quando avistaram um veículo Corsa (prata) com três suspeitos na Estrada dos Machados, no bairro Cambota, em Valença (RJ).

Os agentes viram quando um dos suspeitos jogou uma algo pela janela do carro. Os agentes fizeram a abordagem. Durante revista pessoal os agentes encontraram dentro do tênis do suspeito, de 21 anos, um tablete pequeno de maconha.

Com o suspeito, de 19 anos, os agentes encontraram também dentro de tênis um sacolé de cocaína. Com o terceiro suspeito, também de 21 anos, a quantia de R$ 40,00, dentro da capinha do celular.

Os agentes encontraram a bolsa jogada por um dos suspeitos pela janela do carro. Foram encontrados 13 tabletes pequenos de maconha.

Um dos suspeitos tinha um sangramento no nariz. Ele contou aos agentes que havia caído de bicicleta. Ele foi levado para o Hospital Escola. Os três foram levados para a Delegacia de Polícia, de Valença, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência e liberados em seguida.