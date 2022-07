Prefeitura vai se unir ao UniFOA na prestação de serviços e opções de lazer gratuitos à população

Representantes do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) estiveram na sede da Prefeitura de Volta Redonda na tarde desta quinta-feira, 21, para alinhar parceria na organização de ação social na Praça Brasil, no dia 27 de agosto (sábado). Participaram desse primeiro encontro a secretária municipal de Ação Comunitária (Smac), Carla Duarte; a coordenadora municipal da Juventude (CoordJuv), Larissa Garcez; a subsecretária de Fazenda (SMF), Lygia Morelli; e suas equipes.

De acordo com a superintendente Executiva do UniFOA, Joseane Sampaio, o evento foi pensado em memória do ex-presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), Dauro Peixoto Aragão, que morreu em fevereiro de 2021, e completaria 91 anos no dia 24 do próximo mês. “Dauro sempre teve um olhar voltado para o social, preocupado, principalmente, com as áreas da educação e saúde”, lembrou.

“E esta ação terá o papel de difundir os serviços prestados pela instituição à comunidade”, explicou a coordenadora do setor de Eventos do UniFOA, Lara Pinheiro, acrescentando que a parceria da prefeitura é fundamental para o sucesso do evento, que seguirá os moldes do “Mega Cidadania”, realizado em junho no mesmo local.

A secretária da Smac, Carla Duarte, ressaltou que é papel do poder público viabilizar ações que garantam atividades gratuitas à população. “Sabemos do potencial do UniFOA na oferta de serviços nas áreas da saúde, no setor jurídico e de favorecimento ao empreendedorismo, setores que também são prioridade para a prefeitura.

“Além disso, vamos levar para a Praça Brasil o nosso Caminhão do Cabelo e a Brinquedolândia, sempre muito procurados nas ações sociais promovidas pelo governo municipal”, avisou Carla.

A coordenadora da Juventude, Larissa Garcez, chamou atenção para a oferta de oportunidades para o público jovem com a ajuda na confecção de currículos, cartões de visita, orientações sobre estágios e o programa Jovem Aprendiz. “O evento vai ser mais um ponto de encontro para jovens em busca de qualificação e inserção no mercado de trabalho”, acredita. Fotos Geraldo Gonçalves- Secom/PMVR