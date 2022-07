Certificados dos cursos na área da Construção Civil foram entregues a 86 alunas em cerimônia na noite de quinta-feira, 21

Mais 86 mulheres receberam os certificados de conclusão dos cursos na área da Construção Civil pelo “Mulheres Mãos à Obra”. A cerimônia de formatura da segunda turma do projeto da Prefeitura de Volta Redonda aconteceu na noite desta quinta-feira, 21, no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no Aterrado. Entre 2021 e 2022, o “Mãos à Obra” capacitou 160 mulheres. Além das 40 pioneiras, que concluíram a primeira edição do projeto em 2011.

O projeto é realizado em parceria entre as Secretarias de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), Ação Comunitária (Smac) e a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Os cursos gratuitos são de Eletricista Predial; Pedreira de Acabamento e Revestimento; Pedreira Predial; Bombeira Hidráulica Predial; e Pintura Predial. As aulas, com duração de três meses, são ministradas no Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristides de Souza Moreira, no Aero Clube.

Entre as formandas desta turma de Pintura Predial, os cabelos grisalhos de Sônia Maria da Silva Ribeiro, chamavam atenção. Aos 70 anos, ela se tornou referência para as colegas de turma e foi escolhida para representá-las, recebendo o certificado das mãos da secretária da SMDH, Maria da Glória Borges Amorim.

“Tenho muito orgulho desta conquista. Confesso que não pretendo buscar uma vaga no mercado de trabalho formal. Fiz o curso para reformar a minha própria casa e até de familiares. Assim, posso renovar os ambientes sem gastar muito”, falou.

Glória Amorim agradeceu ao prefeito Antonio Francisco Neto por retomar o projeto, lançado em 2011 a pedido de um grupo de mulheres do bairro Roma, e estendê-lo para toda a cidade. Além disso, parabenizou as formandas da primeira turma de 2022. “Aproveitem a oportunidade, usem esse conhecimento de forma que as fizerem felizes”, disse, lembrando que no próximo dia 08 de agosto novas turmas iniciam os cursos no CQP.

A secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, reforçou a disponibilidade do prefeito Neto em acreditar nas ideias e nos projetos propostos pelas secretarias para a população. “E, principalmente, por ser uma mulher, o ‘Mãos à Obra’ me enche de orgulho”, disse Carla, citando a secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, que também estava na mesa, a primeira mulher a assumir a pasta que une as secretarias de Obras e Serviços Públicos.

O subsecretário de Educação, Júlio Cyrne; a chefe de Gabinete da Fevre, Monique Capobiango Martins; a diretora do departamento pedagógico da fundação, Valéria Augusta Franco de Carvalho Coelho; e o coordenador do CQP, Eiji Yamashita, também cumprimentaram as formandas e incentivaram a ficarem atentas às oportunidades munidas de seus certificados. “A própria prefeitura pode aproveitar essa mão de obra”, citou Monique, lembrando as três ex-alunas contratadas pela Secretaria de Educação.

Também estavam na mesa o secretário de Fazenda, Vinícius Arbach; a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez; e o subsecretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lee.

Homenagem

A cerimônia de formatura foi marcada por diversas homenagens à ex-secretária municipal de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, a Tetê, que morreu no último dia 10 de julho, e era uma grande entusiasta do projeto “Mulheres Mãos à Obra”. Fotos Cris Oliveira – Secom/PMVR