PRF flagra Jovem com drogas na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou na manhã desta sexta-feira, por volta das 8h40min, uma moto Yamaha YBR-125K, com dois ocupantes, no km 255, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante inspeção veicular minuciosa foi verificado que o motor pertencia a outra motocicleta, mas não havia restrição de roubo/furto para nenhum dos veículos, apenas não constava no campo observações do CRLV a troca do motor.

Indagado sobre o motivo do deslocamento, o condutor, de 30 anos, informou que havia ido ao bairro Roma comprar drogas para consumo. O passageiro, de 51 anos, disse que estava de folga e apenas acompanhava o condutor.

Os agentes encontraram com o condutor buchas de maconha e um pino de cocaína. Além do porte de drogas, foram constatadas infrações de trânsito. O condutor não possuía CNH, o licenciamento estava vencido, pneus em mau estado, sem espelhos retrovisores e troca do motor. Foram aplicadas as devidas multas de trânsito, no valor total de R$ 1.694,50 e a motocicleta foi removida para o pátio.