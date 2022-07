PRF recupera carro roubado na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em fiscalização na manhã desta sexta-feira, por volta da 10h45min, quando abordaram um veículo VW Golf l.6 Sportline, com placa de Vila Velha (ES), no km 239, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

No veículo estava um casal, tendo como condutor um homem, de 49 anos. Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa foi verificado que se tratava de um clone, com vários itens de identificação adulterados. O veículo abordado foi licenciado em Seropédica (RJ), com registro de roubo em 05 de fevereiro de 2014 no município de Itaguaí (RJ).

Ao ser indagado, o condutor alegou que adquiriu o veículo de um conhecido de Japeri (RJ) há cerca de um mês. Diante dos fatos, o condutor foi detido por receptação de veículo roubado e a ocorrência encaminhada para a 94ª DP de Piraí, para registro da ocorrência e recuperação do veículo roubado.