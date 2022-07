Volta Redonda terá plantão de vacinação e testagem neste fim de semana

UBSFs: 249 e Vila Mury abrirão das 08h às 18h30 para aplicação de doses contra Covid e Influenza; Central de testagem funciona 24 horas no Aterrado

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove novo plantão de vacinação e testagem para Covid-19. Neste fim de semana, dias 23 e 24 de julho, duas unidades básicas de saúde ficarão abertas para vacinação contra Covid-19, Influenza (gripe) e testes para o diagnóstico de coronavírus. São elas: UBSFs 249 e Vila Mury. O horário para vacinação é das 08h às 18h30.

Testagem

A UBSF Vila Mury também oferecerá testagem no mesmo horário, enquanto as unidades 249 e São Lucas atenderão das 08h às 22h30 para a realização de testes. A Central de Testagem – localizada no antigo Laboratório Municipal no Hospital Dr. Nelson Gonçalves, no bairro Aterrado – funciona 24 horas, todos os dias.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) orienta que pessoas que estejam com sintomas gripais (coriza, dor de cabeça, febre, dor de garganta, cansaço, perda do olfato ou paladar) procurem atendimento nestas unidades durante o fim de semana. É recomendado que o paciente leve seu álcool em gel e tenha uma caneta para preencher a ficha no local de testagem. O uso de máscara nos serviços de saúde é obrigatório.

Outros locais de vacinação

Além das unidades de saúde citadas acima, o Zoológico Municipal (9h às 16), Shopping Park Sul (10h às 20h) e Sider Shopping (sábado, das 10h às 20h/ domingo, das 14h às 20h) também estarão aplicando doses contra Covid-19 e gripe.

Cronograma de aplicação

Vacina contra gripe – Toda população a partir de 6 meses

Vacina contra Covid-19

1ª dose – Para quem não se vacinou a partir de 3 e 4 anos

*A vacina utilizada será CoronaVac e a recomendação é que sejam feitas duas doses do imunizante, no intervalo de 28 dias

1ª e 2ª dose – Para quem não se vacinou a partir de 5 anos

*Antecipada a 2ª dose da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. O intervalo, entre a 1ª e a 2ª dose, que era de oito semanas, passou a ser 21 dias

3ª dose – Para pessoas acima de 12 anos que receberam a 2ª dose há pelo menos 4 meses

4ª dose – Para pessoas a partir de 18 anos que tenham tomado a 3ª dose há mais de 4 meses

Para receber as doses é preciso apresentar caderneta de vacinação, CPF ou cartão SUS.