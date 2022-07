Entre os principais assuntos estão os ligados a questões familiar, saúde, atendimentos em instituição bancárias e departamentos municipal

Dezenove surdos foram beneficiados nesta primeira semana de funcionamento da Central de Atendimento ao Surdo, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), da Prefeitura de Volta Redonda. Os atendimentos foram realizados de forma presencial ou através de vídeos chamadas.

Para que a Central de Atendimento fosse implantada a administração municipal investiu na compra de tabletes e no desenvolvimento de um programa, criado pela Empresa de Processamento de Dados (EPD-VR). Atualmente mais de 600 surdos estão cadastrados na Secretaria da Pessoa com Deficiência.

Entre os principais assuntos estão os ligados a questões familiar, saúde, atendimentos em instituição bancárias e departamentos municipal, como os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), entre outros. O objetivo é de proporcionar independência aos surdos nas tarefas do seu dia a dia que envolvam comunicação.

Os interessados devem agendar o atendimento previamente, para que o serviço seja realizado de forma organizada. O serviço é realizado das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. O agendamento pode ser feito na sede da secretaria da Pessoa com Deficiência, que funciona na Avenida 17 de Julho, nº 20, no bairro Aterrado ou pelos telefones: (24) 99973-2565 e 99251-2975.

Os atendimentos são realizados de forma presencial, onde o surdo é acompanhado por um intérprete, ou de maneira remota através de chamada de vídeo para conectar a um interprete, que irá mediar a conversa entre surdos e ouvintes, além da interpretação em palestras e eventos previamente agendados. Todas essas formas de atendimento visão facilitar a acessibilidade e inclusão dos surdos na sociedade, facilitando a vida deles.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, pastor Washington Uchôa, explica que a secretaria está à disposição das empresas e instituições para que eles conheçam de fato os benefícios que o serviço proporciona.

“Uma empresa que tiver um surdo no seu quadro funcional poderá contar com esse serviço para intermediar a comunicação durantes as reuniões, por exemplo. Todos saem ganhando. Fazemos um apelo para que os empresários e profissionais liberais nos procurem e conheçam esse novo serviço”, disse o pastor.

Um dos atendimentos realizados através de vídeo chamada foi do advogado Juliano Magalhães, que mora no bairro Manejo, em Resende.

“A experiência vivenciada no atendimento aos portadores de deficiência auditiva foi muito enriquecedora, no sentido de poder oferecer acesso à justiça a todas as pessoas. Além disso, percebi a importância do profissional de tradução de libras nessas questões jurídicas, tendo em vista ser um assunto complexo e nem sempre de fácil entendimento por parte do público em geral, e principalmente das pessoas com deficiência auditiva”, explica o advogado.

Ele destaca que os grandes benefícios para o cliente com surdez é permitir acessibilidade e inclusão nas questões jurídicas. “A iniciativa da PMVR é de extrema importância, pois as oportunidades que são dadas aos ouvintes precisam ser dadas também aos surdos, porque todos são iguais perante a lei. Isso é um direito constitucional. O surdo precisa ser visto como um cidadão, como alguém que pode e deve exercer seus direitos e deveres”.