Policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar (Piraí) receberam informações na noite de sexta-feira, por volta das 18h20min sobre um veículo Jeep Compass (branco) que estaria com grande quantidade de drogas, seguindo no sentido Rio de Janeiro.

Os policiais militares ficaram de prontidão e conseguiram avistar o veículo e deram ordem de parada. O condutor parou as margens da rodovia. No momento em que os policiais desceram da viatura para realizar a abordagem o condutor do Jeep acelerou e partiu em alta velocidade pelo acostamento.

Os agentes pediram ajuda aos policiais rodoviários federais (PRF) para tentar interceptar o veículo. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal iniciaram buscas para tentar chegar até o veículo.

Antes do posto da PRF, o veículo foi localizado numa grande cratera ao lado da rodovia. Foram apreendidos 674 tabletes de maconha. Os agentes continuaram as buscas por uma área de mata para tentar prender os suspeitos, mas eles não foram encontrados..