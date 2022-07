A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada no final da noite de sexta-feira, por volta das 23h40min, para atender um acidente envolvendo um veículo Fiat Palio Fire Flex que havia colidido contra a mureta na altura do km 252, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Ao chegar ao local a PRF deparou que o condutor, de 23 anos, havia perdido o controle e colidido contra a mureta central. Os agentes perceberam também que o condutor aparentava estar embriagado. Ao ser realizado o teste etílico obteve-se o resultado de 0,71 mg/L, constatando o crime de trânsito.

Desta forma, foi dada voz de prisão em flagrante ao condutor e a ocorrência encaminhada para a 94 Delegacia de Polícia, de Piraí, para os procedimentos de praxe.

Além de estar embriagado o condutor também não possuía CNH e o licenciamento do veículo estava vencido, sendo aplicadas as devidas multas de trânsito no valor total de R$ 4.303,81 e o veículo removido para o pátio.