Volta Redonda forma segunda turma de pedreiros refrataristas

Entrega dos diplomas aos 41 formandos será nesta segunda-feira, 25, no Centro de Qualificação Profissional, no Aero Clube

A Prefeitura de Volta Redonda forma a segunda turma de pedreiros refrataristas nesta segunda-feira, 25, às 10h, em cerimônia no Centro de Qualificação Profissional (CQP), no bairro Aero Clube, onde o curso foi ministrado. A qualificação, que desta vez beneficiou 41 pessoas, é resultado de uma parceria entre a Subprefeitura do Retiro e a Empresa RIP, que está cadastrada no SINE/VR.

A profissão de Pedreiro Refratarista é uma especialização no ramo da construção civil. O profissional é formado para seguir desenhos, plantas, esquemas e especificações. Utiliza projetos e instrumentos para construir, reformar ou reparar construções. Realiza também a aplicação e manutenção de materiais refratários (moldados e ou não moldados) em fornos, panelas, carros-torpedo e caldeirarias.

O coordenador da Subprefeitura, Jorge Ricardo da Silva, lembrou que para a implantação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta Redonda foram formados e qualificados pedreiros para trabalhar nessa área. Depois, esses profissionais passaram a atuar na manutenção dos seus Altos Fornos, serviço que foi terceirizado após a privatização da empresa.

“Muitos destes pedreiros se aposentaram, abrindo vagas para novos profissionais, por isso a importância da qualificação na área. Tendo em vista a carência de profissionais dessa categoria em Volta Redonda, o prefeito Neto, em 2016, realizou em parceria com empresas especializadas nesse tipo de serviço, o primeiro curso de Pedreiro Refratarista, e agora, em 2022, seis anos depois, numa retomada de crescimento em nossa cidade, reestruturamos o curso”, explicou Jorginho, avisando que uma nova turma deve ser aberta ainda no final de 2022.

“Os formandos poderão ser inseridos no mercado de trabalho por meio de firmas que prestam serviços para a CSN e em outras empresas do Brasil e até em outros países”, acredita Jorginho, lembrando que este curso coloca Volta Redonda como um polo formador dessa categoria no Estado do Rio.

Secom/PMVR