Comprando a entrada do jogo do Brasileiro por R$ 20, torcedor irá ganhar ingresso para a partida do Estadual

Na briga pelos acessos na Série C e no Carioca A2, o Volta Redonda terá uma sequência decisiva de partidas no Raulino de Oliveira na próxima semana e quer contar com o apoio do seu torcedor. Por isso, a diretoria tricolor preparou uma promoção para os dois jogos. O ingresso diante do Ypiranga-RS, segunda-feira, dia 25, às 20h30, está sendo vendido a R$ 20. Quem comprar, irá ganhar a entrada para o confronto diante do America, quinta-feira, dia 28, às 14h45.

– São dois jogos de extrema importância na nossa busca pelos acessos e precisamos muito do apoio do nosso torcedor, porque isso pode fazer a diferença nestas decisões que teremos pela frente Uma vitória diante do Ypiranga nos mantém e bem no G8 da Série C, faltando três rodadas para o final da primeira fase. Já o resultado positivo diante do America, além de nos classificar para a semifinal do segundo turno da A2, nos garante na primeira colocação geral do Estadual. Então, que a torcida compareça em peso ao Raulino e nos apoie do início ao fim – afirmou o presidente do Voltaço Flávio Horta.

Os ingressos já estão sendo vendidos nos seguintes pontos de venda:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– apenas na segunda-feira, dia 25, a partir das 18h.

Gratuidades

As gratuidades serão distribuídas nesta segunda-feira, dia 25, a partir das 18h, nas bilheterias do estádio Raulino de Oliveira.