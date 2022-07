Bianca é sepultada em Três Rios

O corpo de Bianca Rodrigues Siqueira Lima, que morreu após ser morta com requintes de crueldade foi sepultado na tarde deste domingo, às 15 horas, no Cemitério São José, em Três Rios.

Segundo a Polícia Civil, com base no resultado da necropsia, no Instituto Médico Legal (IML), de Três Rios, foi constatado que a criança sofreu estupro, estrangulamento e que teve o corpo queimado enquanto ainda estava viva.

O cadáver foi encontrado em uma área de mata dentro de uma propriedade rural no distrito de Inconfidência, em Paraíba do Sul (RJ). O corpo de Bianca foi liberado do IML, ainda no sábado e o sepultamento ocorreu neste domingo, por volta das 15 horas, coma presença de amigos e familiares.

Bianca era moradora do bairro Alberto Torres, no município de Areal (RJ). Ela tinha sido vista pela última vez na Estrada do Passatempo, local que liga o município a Paraíba do Sul, enquanto ia para a casa de sua avó, que fica a aproximadamente 500 metros de sua residência.

O acusado foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Ele deve ser transferido nesta segunda-feira, dia 25, para um presídio do Rio de Janeiro, onde vai passar por uma audiência de custódia. O inquérito, após a finalização, será encaminhado ao Ministério Público.

Prefeitura decreta luto de três dias

A prefeitura de Paraíba do Sul decretou luto oficial de três dias na cidade

Bianca era aluna da rede municipal de ensino.

“A Prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre, decreta Luto Oficial de três dias pela morte da adolescente Bianca Rodrigues Siqueira Lima, aluna da nossa Rede Municipal de Ensino. Que Deus acolha a amada Bianca e conforte o coração de seus pais e familiares”, divulgou, em nota publicada em redes sociais.