Vários motoristas que foram ao Shopping Park Sul tiveram uma surpresa desagradável neste domingo, dia 24. Para evitar o pagamento do estacionamento no Park Sul, eles estacionaram seus veículos no Supermercado Maxxi, localizado ao lado do shopping na Avenida Tancredo Neves, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda.

Quando deixaram o shopping os motoristas depararam com os portões do supermercado fechado. Ocorre que no domingo, o estabelecimento comercial funciona até às 18 horas. Todos os carros ficaram trancados no estacionamento. Muitos com a chave de casa no console ao veículo.