Homem assalta cafeteria e tranca todos no banheiro

Um homem armado de revólver assaltou na noite de sexta-feira, a Cafeteria Lincoln Café situada na Avenida Tenente-Coronel Mendes, no bairro Manejo, em Resende.

O homem chegou por volta das 20 horas, com arma em punho e anunciou o assalto. A porta do estabelecimento foi fechada e todos os funcionários foram trancados no banheiro.

O assaltante, vestindo uma blusa marrom e usando máscara facial e boné, aparenta 50 anos, saiu levando quatro celulares, um cordão escapulário de ouro, dois relógios e R$ 1,1 mil em dinheiro. O assalto foi registrado por uma câmera de segurança.

A Polícia Militar foi acionada e libertou os empregados. Os agentes saíram em buscas, mas não encontraram o criminoso. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Resende. Foto: Polícia Militar / Reprodução