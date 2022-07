Homem é flagrado com cocaína no bairro Vale Verde, em Volta Redonda

Policiais militares detiveram na manhã de sábado, um homem com 58 papelotes de cocaína na Rua 6, no bairro Vale verde, em Volta Redonda. Policiais do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e Serviço Reservado da Polícia Militar faziam patrulhamento pelo local quando viram o homem em atitude suspeita.

Durante abordagem e os policiais encontraram a droga com ele. Além da droga, os agentes apreenderam um rádio transmissor, um celular e R$ 80. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.