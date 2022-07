Um incêndio colocou em risco moradores de duas residências no início da tarde de sábado, por volta das 13 horas, na Avenida Governador Chagas Freitas, nas proximidades do número 293, no bairro Bocaininha, em Barra Mansa.

O fogo atingiu uma vegetação e alastrou atingindo um bambuzal. Os estalos provocados pelos bambus sendo consumidos pelo fogo assustaram os moradores de duas residências.

Com mangueiras e baldes, moradores das proximidades ajudaram a apagar as chamas. Segundo moradores, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não teria comparecido para apagar as chamas.