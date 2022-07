A Polícia Federal (PF) prendeu na tarde de quinta-feira, um homem, de 35 anos, transportando sete fuzis, uma pistola calibre 9mm, peça de reposição de fuzil e diversos carregadores, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

O armamento estava no interior do tanque de combustível de um veículo e seria levado para o Rio de Janeiro. A ação contou com o auxílio de um cão farejador, que detectou as armas. O homem foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, no Rio. Ele foi autuado pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão. Foto: Polícia Federal