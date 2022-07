Polícia Militar apreende drogas no bairro Ponte Funda

Policiais militares do 10º BPM foram verificar uma denúncia no início da madrugada deste domingo, por volta de 1h10min, sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Rua Bernardo Camilo da Silva, no bairro Ponte Funda, em Valença.

No local indicado pela denúncia, não foi possível localizar a suspeita. Após buscas nas proximidades da quadra poliesportiva do bairro foi encontrada uma sacola com 14 tubos de (eppendorf), de cocaína. O material estava escondido num buraco da parede da quadra.

Os agentes levaram as droga para a 91º Delegacia de Polícia, de Valença.