Policiais militares foram acionados pelo dono de um estabelecimento comercial para comunicar o assalto ocorrido na manhã deste domingo, em sua empresa, por volta das 10h35min, na Praça dos Expedicionários, no Centro de Quatis (RJ).

De posse das características do suspeito, os agentes saíram em busca do assaltante e foram informados por populares que viram um suspeito correndo com sacolas na mão, em direção ao bairro Vila São Benedito.

Durante o patrulhamento, os agentes avistaram o suspeito que tentou fugir, mas foi contido. Durante abordagem foi localizado no bolso de sua bermuda a quantia de R$ 244,00, em dinheiro. Foi preciso o uso de algemas.

Após contato com a vítima, o mesmo reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo. Com o suspeito, de 19 anos, foram encontrados um celular Motorola, uma garrafa de Uísque (Cavalo Branco), um fardo de Red Bull e cinco garrafas de Heineken.

O suspeito foi preso e levado para o posto da Polícia Militar em Quatis. Depois foi levado para a 100ª DP, Delegacia de Polícia, de Porto Real, onde permaneceu preso.