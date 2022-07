A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de fiscalização na noite de sábado por volta das 21h15min, quando abordou um veículo Mercedes Benz, com placa de São Paulo, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

O condutor, de 22 anos, demonstrou nervosismo o que levantou suspeita dos agentes da PRF. Após revista no interior do automóvel, foram encontrados escondidos em um compartimento sob o assoalho 70 tabletes de pasta base de cocaína, peso total estimado de 70 kg.

O jovem se reservou ao direito de permanecer calado, sendo preso em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada na 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí, para os procedimentos cabíveis.