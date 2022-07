Agora é oficial. Thiago Valério, de Barra Mansa, teve seu nome homologado para a disputa da Alerj neste ano pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). O evento aconteceu no Clube Municipal da Tijuca, no Rio de Janeiro, na manhã de hoje, 23.

Na ocasião, foi homologado também o nome de Rodrigo Neves para pré-candidato a governador do Rio de Janeiro.

De acordo com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, o estado do Rio tem muito o que avançar com Rodrigo como governador e Thiago como deputado estadual. “O Thiago é um companheiro que merece o voto pela experiência, pelo serviço prestado, não só em Barra Mansa, mas em toda a região. É um cara que milita com renovação, seriedade, com lealdade e com preparo”, disse.

Para Thiago, a escolha do partido foi muito importante para a atual disputa. “O PDT é uma legenda que tem história, no qual eu me identifico, que se compromete com a educação, a primeira questão que pretendo trabalhar, se eleito. Eu vou sempre bater nessa tecla, educação transforma vidas”, enfatizou.

Thiago Valério pontuou ainda outras questões que precisam ser trabalhadas com urgência no Sul Fluminense, como a do desenvolvimento econômico e mobilidade. “Precisamos também de uma atenção muito especial com a juventude, que precisa ter qualificação profissional e oportunidade para o primeiro emprego”, completou o pré-candidato.

Rodrigo Neves agradeceu ao partido e aos que precederam na luta pelo PDT. “Essa convenção marca um desafio e uma batalha superada. O PDT irá eleger a maior bancada de deputados estaduais e federais que já existiu. Assim como eu fiz em Niterói, nós vamos governar por quatro anos e teremos o melhor governo da história do Rio de Janeiro”, finalizou.