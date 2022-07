Evento será realizado no dia 29 de julho, às 19h, no plenário da Câmara Municipal

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), convida a população para a Audiência Pública: “A participação popular na reconstrução do Conselho Municipal de Direitos Humanos”. O evento acontecerá no dia 29 de julho (sexta-feira), às 19h, no plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda, no bairro Aterrado.

A secretária de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Maria da Glória Borges Amorim, explicou que a audiência visa dialogar sobre a necessidade da regularização do Conselho Municipal que, nos últimos anos, não se encontra em atividade.

“Conselho Municipal é participação democrática, portanto, é fundamental a participação da população na Audiência Pública”, disse.

A secretária ressaltou ainda que a realização da Audiência Pública é um dos encaminhamentos realizados em reunião virtual ocorrida no dia 29 de junho, que contou com a participação de representantes da SMDH, 3º Promotoria da Tutela Coletiva do Núcleo de Volta Redonda; Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; e da Procuradoria Geral do Município (PGM).

“Durante a conversa, foi verificada a necessidade de alteração da Lei Municipal nº 4.864/2012, que criou o Conselho Municipal de Direitos Humanos de Volta Redonda”, lembrou.