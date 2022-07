A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, segue com as vacinações contra Influenza e Covid-19 em crianças, adultos e idosos, nesta terça-feira, 26. O cronograma para a imunização de crianças de 3 a 11 anos contra o coronavírus é o seguinte:

Amparo (quarta-feira), Clínica da Família (quarta-feira), Floriano (terça-feira), Nove de Abril (quarta-feira), Paraíso de Cima (quarta e quinta-feira), Rialto (terça-feira), Roselândia, Santa Lúcia (terça e sexta-feira), Santa Rita de Cássia (quinta-feira), São Luiz, Siderlândia (segunda-feira), UBS Centro, UBS Colônia (segundas e quartas-feiras), Vale do Paraíba (quinta-feira), Vila Coringa I (terça-feira), Vila Elmira, Vila Independência (quarta-feira), Vila Maria (quinta-feira) e Vila Principal (sexta-feira).

A vacinação contra Covid-19 também segue para adolescentes e adultos:

– 1ª Dose: em pessoas a partir 12 anos;

– 2ª Dose: agendada (CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer); Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a 1ª dose há dois meses;

– 3ª Dose: para maiores de 12 anos que tomaram a segunda dose até o dia 26/03/2022; segundo reforço da Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a dose anterior há quatro meses;

– 4ª Dose: para imunossuprimidos com laudo médico maiores de 18 anos que tenham quatro meses após a terceira dose; pessoas acima de 40 anos, quatro meses após a terceira dose; e profissionais da Saúde que tenham quatro meses após a terceira.

Para receber a dose, é necessária a apresentação do cartão de vacina, RG, CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde. Já para receber a D4 é imprescindível também a apresentação do comprovante das outras doses.

Influenza

A Secretaria Municipal de Saúde também está aplicando doses contra Influenza. Podem tomar o imunizante os moradores a partir de seis meses de idade. As doses contra gripe são aplicadas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), que funcionam das 9h às 16h, com exceção da Unidade de Saúde do Ano Bom, que funciona em horário estendido – até às 20h.