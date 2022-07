Capacitação ocorreu através de parceria entre a prefeitura, Sine-VR e empresa de serviços industriais. Expectativa é absorver 50% dos formados

A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, através do Centro de Qualificação (CPQ) Profissional Aristides de Souza Moreira, instituição ligada à Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), realizou na manhã desta segunda-feira, dia 25, a entrega de diplomas para 42 alunos participantes do curso de pedreiro refratário. As aulas teóricas e práticas foram realizadas dentro do CQP e ocorreu graças à parceria entre a Subprefeitura do Retiro, através do Sine-VR (Sistema Nacional de Emprego de Volta Redonda) e a empresa Rip Serviços Industriais.

A empreiteira tem contrato com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e os alunos que se destacaram no curso poderão ser convocados para trabalhar dentro da Usina Presidente Vargas. “Durante o curso fizemos avaliações dos alunos que poderão ocupar as vagas que temos na CSN. Nesta semana já entraremos em contato com os que foram bem avaliados para iniciar o processo de seleção e contratação. A nossa intenção é contratar pelo menos 50 % dos alunos formados neste curso”, informou uma das organizadoras do curso, Christiane Costa.

Nas aulas, os alunos receberam informações sobre o uso de EPI’s (equipamentos de proteção individual), para terem mais segurança dentro da usina; e aprenderam na teoria e prática sobre os materiais refratários.

“É com alegria que represento a empresa e fico feliz em ver a empolgação dos alunos. Muitos deles ainda não conhecia o trabalho com refratários, mas se destacaram e teremos o maior prazer em trabalhar com quem realmente deseja ter uma oportunidade conosco. Agradecemos a parceria com a prefeitura, nos cedendo o local e nos recebendo muito bem”, falou o gerente da empresa, Sandro Makoto Nakamura.

O coordenador do Centro de Qualificação, Eiji Yamashita, destacou que os alunos devem aproveitar a oportunidade do curso. “As oportunidades aparecem e vocês têm que abraçá-las. Ficamos felizes pelo esforço de todos da empresa e dos alunos que foram assíduos ao curso. Estamos sempre à disposição e prontos para fechar novas parcerias”, disse Yamashita.

Um dos formandos é Gilberto Carlos Pinheiros dos Santos, de 30 anos, que trabalha como ajudante de obras e já almeja uma vaga de trabalho. “Aprendi muito e acredito que o curso vai me ajudar a conquistar o emprego”, desejou.

Já a aluna Dayse da Silva Aredes, de 37 anos, está desempregada e também viu no curso uma chance de emprego. “Sou uma das três mulheres do curso e tivemos tratamento igual durante as aulas. Sou grata a empresa pela oportunidade. Esta qualificação vai me oportunizar um emprego”, disse ela confiante.

O coordenador da Subprefeitura, Jorge Ricardo da Silva, aproveitou para agradecer a todos os parceiros do projeto. “Agradecemos a empresa por estar junto com o município e acreditar na nossa organização para ajudar neste processo do curso. Hoje, com esta formatura, estamos vencendo o primeiro desafio. Agora os alunos estão qualificados e metade dos formandos serão aproveitados. Isso sim, é realizador para todos nós e para o prefeito Neto, o grande incentivador para a geração dos empregos na nossa cidade”, disse o coordenador.

Fotos: Geraldo Gonçalves/Secom PMVR