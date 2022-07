Pedido foi feito ao secretário estadual de governo, Rafael Thompson; solicitação será analisada

O deputado federal Delegado Antonio Furtado e o vereador de Volta Redonda, Rodrigo Ávila – “Nós do Povo”, estiveram nessa segunda-feira, dia 25, no Palácio Guanabara, no Rio, para uma reunião com o secretário estadual de governo, Rafael Thompson.

Entre as principais pautas do encontro, o deputado solicitou apoio para implantação de um colégio cívico-militar no bairro Belo Horizonte. Diante do pedido, Thompson entrou em contato com o secretário estadual de Educação, Alexandre Valle, para repassar a demanda.

– A solicitação será avaliada e vamos organizar um abaixo-assinado para que os moradores possam manifestar essa necessidade. Hoje existe uma escola fechada no bairro, que poderá abrigar o colégio cívico-militar, atendendo centenas de jovens. Estamos falando de um ensino de qualidade, que oferece além de conhecimento, noções de disciplina, cidadania e respeito. A formação é promovida de forma integral e os alunos são verdadeiramente preparados para a vida – destacou o deputado.

O vereador Rodrigo Ávila falou sobre a importância de levar o programa “RJ para Todos” até os bairros do Complexo Vila Brasília. Segundo ele, a intenção é promover a coleta de dados socieconômicos da população em situação de vulnerabilidade social.

– Com isso, o governo estadual poderá conhecer a realidade dessas comunidades e aperfeiçoar a gestão de políticas públicas direcionadas a esse público. É uma forma de atender as pessoas de acordo com suas necessidades, de uma forma personalizada. Cada lugar possui suas características e peculiaridades. Todas as análises são importantes para que as iniciativas realmente favoreçam a população – explicou.

Os dois parlamentares ainda solicitaram a realização do projeto “Caravana de Serviços” no Complexo Vila Brasília. Thompson atendeu o pedido e a expectativa é de que uma edição seja promovida em setembro deste ano. A ação oferece serviços essenciais, como a emissão gratuita de documentos, balcão de empregos, esclarecimentos jurídicos, tratamentos voltados à saúde e bem-estar.

– Nosso objetivo é colaborar para que as atividades do governo estadual cheguem, sobretudo, nas áreas periféricas, onde as pessoas têm maior dificuldade de acessar os serviços públicos. É assim que vamos mudar a realidade de quem mais precisa. Mais uma vez, parabenizo o nosso governador Cláudio Castro, que vem demostrando sensibilidade com as demandas do interior do estado. Estamos no caminho certo e isso pode ser comprovado pelos investimentos promovidos em Volta Redonda e em outras cidades da região – concluiu o deputado.