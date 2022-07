O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Sebastião Paulo de Assis, assinou a convenção coletiva 2022/2023 da categoria que atua nas cidades de Volta Redonda, Barra Mansa, Rio Claro, Quatis, Porto Real, Resende e Itatiaia. A entidade garantiu no acordo 12% de reajuste salarial, 17% de aumento na cesta básica, 12% nas demais cláusulas econômicas, como na Participação dos Lucros e Resultados (PLR), e garantiu a manutenção de todas as cláusulas das convenções anteriores, sem perdas de direitos para os trabalhadores.

A convenção foi fechada dentro da data-base do setor da construção civil, que é no mês de julho. O reajuste será de 7% nos salários de julho e 5% nos salários de novembro, para todos os pisos da tabela salarial. Para o trabalhador com piso salarial superior a R$ 7.000,00, o aumento será de 10%, sendo 6% em julho e 4% em novembro.

Outra conquista muito importante foi o aumento de 17% na cesta básica, que superou em 5.08% a inflação acumulada nos últimos 12 meses. Com isso, para quem trabalha dentro da indústria o benefício fechou em R$ 351,00 e para quem trabalha fora da indústria o valor ficou em R$ 235,00. Para o trabalhador que recebe a cesta básica acima dos valores negociados, o reajuste será de 12%.

Sebastião Paulo ressalta que ficou satisfeito com os resultados finais das negociações, levando em consideração que este ano novamente o sindicato patronal teve muitas dificuldades em avançar com as propostas. Tanto que na primeira assembleia com os trabalhadores o resultado foi de empate na votação, o que fez com que a diretoria do sindicato sensibilizasse o patronal para que houvesse um avanço na proposta inicial.

– Esse resultado da convenção coletiva é uma demonstração de que quando existe união dos trabalhadores com o sindicato, sempre existem possibilidades de avançar. É importante que a categoria se mantenha sindicalizada para fortalecer essa luta – destacou o presidente.